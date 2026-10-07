Nepal'in 5 bin 285 kayıp için aramayı sonlandırma kararı ailelerin tepkisini çekti

Nepal, Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen ve 1455 kişinin yaşamını yitirdiği selde kaybolan binlerce kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarını sonlandıracağını açıkladı.

Nepal Başbakanı Balendra Shah'ın ofisinden, Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen felaketin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, selin ardından hala haber alınamayan binlerce kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarının sonlandırılacağı ifade edildi.

Hükümetin bundan sonraki süreçte rehabilitasyon ve yeniden inşa çalışmalarına yoğunlaşacağı belirtilen açıklamada, özellikle ulaşımın güç olduğu bölgelerde seller nedeniyle zarar gören yolların ve köprülerin onarılmasına öncelik verileceği vurgulandı.

Felaketten yaklaşık 33 bin kişinin etkilendiği ve yaklaşık 7 bin 500 evin hasar gördüğü belirlenirken, yeniden inşa çalışmalarının maliyetinin 4,77 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Aramanın durdurulması farklı tepkilere yol açtı

Aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 5 bin 285 kişiden hala haber alınamazken hükümetin kararı kayıp yakınlarının tepkisini çekti.

Bazı aileler, protestolar ve anma törenleri düzenleyerek hükümetin kararına tepki gösterdi. Aileler, kayıp yakınları için arama kurtarma çalışmalarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, bazı aileler, kayıp yakınları için gıyabi cenaze törenleri düzenledi ve hükümetin kararını olumlu karşıladı.

Aileler, kayıp yakınları için ölüm belgesi talep etti ancak hükümet mevcut düzenlemelerde değişiklik yapılması gerektiğini belirterek bu belgeleri henüz vermedi.

Nepal'de ölüm belgeleri, ailelerin tazminat ve sigorta ödemelerinden yararlanabilmesi ve miras işlemlerini yapabilmesi için gerekiyor.

Nepal'deki sel felaketi

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprü yıkılmış, yollar hasar görmüş ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterler sevk edilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, seli bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediğini belirtmişti.

Seller dolayısıyla Nepal'de bugüne kadar 1455 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.