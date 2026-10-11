Nepal'in Gorkha bölgesinde selde yerel basına göre 5 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nepal'in Gorkha bölgesinde selde yerel basına göre 5 kişiden haber alınamıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal'in kuzeyindeki Budhi Gandaki Nehri'nin taşmasıyla Gorkha bölgesinde sel oluştu; evler ve köprüler yıkıldı, köy ve kasaba sakinleri tahliye edildi. Yerel basına göre selden etkilenen 5 kişiden haber alınamıyor, arama kurtarma sürüyor; uydu görüntüleri heyelana işaret ediyor.

Nepal'in kuzeyindeki Budhi Gandaki Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen selin evleri ve köprüleri yıkması üzerine çevre köylerde yaşayanlar tahliye edildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Gorkha bölgesindeki Budhi Gandaki Nehri'nde meydana gelen ani taşkın bölgede hasara yol açtı.

Sel nedeniyle bazı yerleşim yerleri sular altında kalırken, çevredeki köy ve kasaba sakinleri güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yerel basındaki haberlerde, selden etkilenen 5 kişiden haber alınamadığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Selin kesin nedeni henüz belirlenememişken, uydu görüntülerinin bölgedeki bir heyelana işaret ettiği kaydedildi.

Nepal'deki sel felaketi

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprü yıkılmış, yollar hasar görmüş ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterler sevk edilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, seli bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediğini belirtmişti.

Seller dolayısıyla Nepal'de bugüne kadar 1455 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
Doğal AfetlerGüncelNepalDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
10:56
Cemil Tugay, AK Parti’ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı Dikkat çeken Erdoğan detayı
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı
10:33
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Kamyonete tutunup ilerlediler
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
10:07
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
09:35
7.7’lik depremle sarsılan Panama’da Ulusal Acil Durum ilan edildi
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi
08:31
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 11:23:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Nepal'in Gorkha bölgesinde selde yerel basına göre 5 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei