Nepal'in yeni Başbakanı Khadga Prasad Oli güvenoyu aldı - Son Dakika
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Nepal'in yeni Başbakanı Khadga Prasad Oli güvenoyu aldı

Nepal Cumhurbaşkanı tarafından atanan Khadga Prasad Oli, Nepal Meclisinde yapılan güven oylamasında çoğunluğu sağlayarak başbakanlık görevine resmen başladı. Oli, halkın çıkarlarını korumak, yolsuzlukla mücadele etmek ve kalkınmayı hızlandırmak için çalışacağını belirtti.

21.07.2024 17:55
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Nepal'in yeni Başbakanı Khadga Prasad Oli, mecliste yapılan oylamada güvenoyu aldı.

Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel tarafından 14 Temmuz'da başbakanlık görevine atanan ve 15 Temmuz'da yemin eden Birleşik Marksist Leninist Komünist Partisinin (CPN-UML) lideri Oli, Nepal Meclisinde yapılan güven oylamasında gerekli çoğunluğu sağladı.

275 sandalyeli mecliste yapılan oylamaya 263 milletvekili katılırken Oli, 188 milletvekilinin lehinde oy kullanmasıyla güvenoyu almayı başardı.

Meclis Sözcüsü Devraj Ghimire, Başbakan Oli hakkındaki güven oylamasının oy çokluğuyla kabul edildiğini belirtti.

Ana koalisyon ortağı partinin desteğini alan Başbakan Oli, halkın çıkarlarını korumak, yolsuzlukla mücadele etmek, kalkınma faaliyetlerini hızlandırmak ve siyasi istikrarı sağlamak için birlikte çalışmaya karar verdiklerini söyledi.

Eski Başbakan güvenoyu alamamıştı

Nepal Meclisinde 12 Temmuz'da yapılan güven oylamasında görevine devam etmesi için gerekli olan "geçerli oyların yarısından fazlası"nı alamayan eski Başbakan Pushpa Kamal Dahal Prachanda, Aralık 2022'de devraldığı başbakanlık koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı.

Aralık 2022'den bu yana ittifak kurduğu partilerle sürekli görüş ayrılığı yaşayan Prachanda için 19 aylık süreçte Temsilciler Meclisinde 5 kez güven oylaması yapılmıştı.

72 yaşındaki yeni Başbakan Oli, 2015-2016 ve 2018-2021 dönemlerinde de başbakanlık yapmıştı.

Kaynak: AA

Başbakanlık, Nepal, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'in yeni Başbakanı Khadga Prasad Oli güvenoyu aldı - Son Dakika

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