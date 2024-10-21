Nepal, Katar'a İki Fil Hediye Edecek

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KATMANDU, 21 Ekim (Xinhua) -- Nepal hükümeti, Katar'a bir erkek ve bir dişi fil hediye etmeye karar verdiğini duyurdu.

Cuma günü düzenlenen kabine toplantısında fillerin Körfez ülkesine verilmesine karar verildi. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, " Kabine, Chitwan Ulusal Parkı'nda yetiştirilen bir çift fili hediye etmeye karar verdi" dedi.

Nepal, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani'nin Nisan ayında gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaretinde filleri hediye etme sözü vermişti.

Chitwan Ulusal Parkı enformasyon görevlisi Abinash Thapa Magar Xinhua'ya yaptığı açıklamada, iki filin yasal izinler alındıktan sonra Katar'a gönderileceğini söyledi.