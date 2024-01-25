 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nepal, Rusya ordusunda savaşan vatandaşlarının geri gönderilmesini istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nepal, Rusya ordusunda savaşan vatandaşlarının geri gönderilmesini istiyor

Nepal Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Ukrayna ile savaşmak için ordusuna aldığı Nepalli vatandaşların geri gönderilmesini talep etti. Bakan ayrıca, öldürülenlerin cesetlerinin iade edilmesi ve yaralananların tedavi edilip geri gönderilmesini istedi. Nepal hükümeti, vatandaşlarının Rusya ve Ukrayna'ya çalışmaya gitmesini yasaklamıştı.

Nepal, Rusya ordusunda savaşan vatandaşlarının geri gönderilmesini istiyor
25.01.2024 - 15:41,  Güncelleme: 15:42
Abone Ol

Nepal, Rusya ordusunda yer alan ve Ukrayna'ya karşı savaşan vatandaşlarının geri gönderilmesini istiyor.

Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Prakash Saud, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile savaşmak için 200'den fazla Nepalliyi ordusuna aldığını ve bunlardan en az 14'ünün hayatını kaybettiğini belirtti.

Saud, "Rusya'dan Nepal vatandaşlarının orduya alınmasını derhal durdurmasını, orduda halihazırda görev yapmakta olanların derhal geri göndermesini, öldürülenlerin cesetlerini ülkemize iade edilmesini ve çatışmalarda yaralananların tedavi edilip bize yollamasını talep ettik." dedi.

Rusya adına savaşan 5 Nepalli askerin Ukrayna tarafında esir tutulduğunu bildiren Saud, Rusya'dan bu kişilerin serbest bırakılması için girişimde bulunmasını istedi.

Nepal hükümeti, bu ayın başında vatandaşlarının Rusya ve Ukrayna'ya çalışmaya gitmesinin yasaklandığını bildirmişti.

Çalışma Bakanlığı İstihdam Departmanından yapılan açıklamada, Nepal vatandaşlarının Rus ordusunda hayatını kaybettiğine dair bilgiler alındığı ve durumun araştırıldığı ifade edilmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 10 Nepal vatandaşının öldüğü, 4'ünün ise Ukrayna tarafından alıkonulduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ukrayna, Nepal, Rusya, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal, Rusya ordusunda savaşan vatandaşlarının geri gönderilmesini istiyor - Son Dakika


18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08
Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması

Son Dakika
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59 Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere "hazırlık yapın" çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:11:35. #1.11#
SON DAKİKA: Nepal, Rusya ordusunda savaşan vatandaşlarının geri gönderilmesini istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement