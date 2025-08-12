Nepal, Zirve Ücretlerini İki Yıl Süreyle Kaldırdı

Nepal hükümeti, turizmi canlandırmak amacıyla Himalayalar'da Everest hariç 97 zirveye tırmanış izni ücretlerini, gelecek iki yıl boyunca kaldırma kararı aldı.

Nepal Parlamentosunda, Everest'e tırmanmak isteyen dağcıların öncelikle Nepal sınırları içinde 7 bin metrenin üzerinde bir dağa tırmanmış olmasını şart koşan yasa tasarısı görüşülüyor.

Ancak, bu dağlara ilgi çok düşük seviyede seyrediyor. Son iki yılda sadece toplam 68 dağcıdan oluşan 21 ekip, bu 97 zirveye tırmandı.

Bu nedenle Nepal hükümeti, ülkenin ücra bölgelerinden bazılarında turizmi canlandırma hedefiyle Himalayalar'daki 97 zirveye tırmanış izni ücretlerini gelecek iki yıl boyunca kaldırmaya karar verdi.

Nepal Turizm Bakanlığı yetkililerinden Himal Gautam, Kathmandu Post gazetesine, "Muhteşem manzaralarına rağmen buraya gelen turist ve dağcı sayısı çok düşük. Yeni düzenlemenin bu ilgiyi artırmasını umuyoruz. Bu, yerel halka iş ve gelir sağlayabilir, ekonomiyi güçlendirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Everest'e tırmanış ücretleri artacak

Diğer yandan, eylülden itibaren Everest'in ana sezonu olan nisan-mayıs döneminde tırmanış izni ücreti 11 bin dolardan 15 bin dolara yükselecek. Sezon dışında ise ücretler eylül-kasım döneminde 7 bin 500 dolar, aralık-şubat döneminde 3 bin 750 dolar olacak.