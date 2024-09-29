Neşe Çevik'in Cenazesi Defnedildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşe Çevik'in cenazesi toprağa verildi.
Çevik (21) için, cenazeye çok sayıda kişinin katılması nedeniyle Gölbaşı Camisi yanındaki Ahmet Terzioğlu ilkokulu bahçesinde cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine Çevik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak da katıldı.
Çevik'in cenazesi, namazın ardından Buldan Kabristanlığına defnedildi.
Merkezefendi ilçesinde dün, İ.D'nin kullandığı 20 AOF 733 plakalı otomobil, Menderes Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Çevik'e çarpmış, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Çevik, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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