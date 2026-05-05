Nesiller Buluşuyor Projesi Başladı

Bursa'nın "Nesiller Buluşuyor" projesi kapsamında öğrencilerle yaşlı vatandaşlar bir araya geliyor.

Yılıdırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle yürütülen proje, "Ben Her Yerde Varım - Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla uygulanıyor.

Proje kapsamında liseli öğrenciler ile yaşlı vatandaşlar bir araya getirilerek kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi, öğrencilerin toplumsal hayata aktif katılımının artırılması ve yaşlı bireylerin moral motivasyonuna katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülen projeyle, öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra vefa, saygı, empati ve sorumluluk gibi değerlerle yetişmesi amaçlanıyor.

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Hacer Esen koordinatörlüğünde yürütülen projede, gönüllü 16 öğretmen ve 75 öğrenci görev alıyor.

Ocak ayında başlatılan proje kapsamında 16 yaşlı vatandaş ziyaret edildi. Belirlenen öğrenci gruplarının, öğretmenleri eşliğinde sorumlu oldukları yaşlıları her ay ziyaret etmeleri hedefleniyor.

Proje sürecinde ev ziyaretlerinin yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlenerek yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımı ve moral motivasyonlarının artırılması amaçlanıyor.

Proje koordinatörü Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Hacer Esen, "Nesiller Buluşuyor" projesinin hem öğrenciler hem de yaşlı bireyler açısından önemli kazanımlar sunduğunu dile getirdi.

Büyüklerin kendilerini yalnız hissetmemelerini ve değerli olduklarını bir kez daha görmelerini istediklerini belirten Esen, "Öğrencilerimiz bu ziyaretlerde sadece yardım etmeyi değil, dinlemeyi, anlamayı, saygı göstermeyi ve vefayı öğreniyor. Nesiller arasında kurulan bu gönül köprüsünün öğrencilerimizin kişisel gelişimine, toplumsal duyarlılığına ve dayanışma kültürüne önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yılmaz da projenin öğrenciler açısından önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu belirtti.

Mesleki ve teknik eğitim kurumları olarak öğrencileri yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil, topluma duyarlı, vefalı, sorumluluk sahibi ve değerleri güçlü bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, projede emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.