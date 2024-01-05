 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nesli Tehdit Altında Olan Kara Akbaba Tedavi Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Nesli Tehdit Altında Olan Kara Akbaba Tedavi Edildi

Tunceli'de, nesli tehdit altında olan Kara Akbaba, bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bitkin halde bulunan akbaba, veteriner hekimler tarafından kontrol edildi ve beslenmeye alındı. Tedavi ve bakımının tamamlanmasının ardından akbaba, yeniden doğal ortamına bırakılacak.

Nesli Tehdit Altında Olan Kara Akbaba Tedavi Edildi
05.01.2024 - 23:00,  Güncelleme: 23:03
Abone Ol

Nesli tehdit altında olan Kara Akbaba tedaviye alındı

TUNCELİ - Tunceli'de, nesli tehdit altında olan Kara Akbaba, bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde bitkin halde Kara Akbaba gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Köye giden ekipler, akbabayı kuruma getirdi. Veteriner hekimler tarafından kontrolleri yapılan ve beslenmeye alınan akbabanın, tedavi ve bakımının tamamlanmasıyla yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Nesli tehdit altında olan Kara Akbaba, boyu ve kanat açıklığı ile Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşu özelliğine sahip olarak biliniyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kara Akbaba, Tunceli, Hayvanlar, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli Tehdit Altında Olan Kara Akbaba Tedavi Edildi - Son Dakika


23:30
Canlı yayında aday olmayacağını açıklayan Ali Koç: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Canlı yayında aday olmayacağını açıklayan Ali Koç: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu

Son Dakika
23:30 Canlı yayında aday olmayacağını açıklayan Ali Koç: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:52:41. #1.11#
SON DAKİKA: Nesli Tehdit Altında Olan Kara Akbaba Tedavi Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement