Nesli Tehdit Altında Olan Kara Akbaba Tedavi Edildi

Nesli tehdit altında olan Kara Akbaba tedaviye alındı

TUNCELİ - Tunceli'de, nesli tehdit altında olan Kara Akbaba, bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde bitkin halde Kara Akbaba gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Köye giden ekipler, akbabayı kuruma getirdi. Veteriner hekimler tarafından kontrolleri yapılan ve beslenmeye alınan akbabanın, tedavi ve bakımının tamamlanmasıyla yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Nesli tehdit altında olan Kara Akbaba, boyu ve kanat açıklığı ile Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşu özelliğine sahip olarak biliniyor.