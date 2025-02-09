Nesli Tehlike Altındaki Dağ Keçileri Görüntülendi

Dağ keçileri böyle görüntülendi
ADANA - Adana'nın Aladağlar Milli Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan, avlanması, yasak ve koruma altındaki dağ keçileri görüldü.
Dağları süsleyen keçiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bağlı drone ile görüntülendi. Dağ ya da yaban keçileri Türkiye'nin batısında Datça'dan Toroslar'a; doğu ve güneydoğusunda 4000-4500 metre yüksekliklere kadar geniş ve dağınık bir coğrafyada uzun bir süredir yaşıyor.
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