Nesli Tehlike Altındaki Yaban Keçileri Görüntülendi

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Nesli tehlike altında olan yaban keçileri Gabar Dağı eteklerinde görüntülendi

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde, nesli tükenme tehdidi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri görüntülendi.

İlçenin Tünekpınar köyü Gabar Dağı eteklerinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan yaban keçileri köy yoluna kadar indi. Sürü halinde yavrularıyla gezinen yaban keçileri, bir süre otladıktan sonra gözden kayboldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.