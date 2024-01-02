Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

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GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Mehmet Ali Kurt, yol kenarında bitkin halde bulduğu nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl şahin koruma altına alındı.

Mehmet Ali Kurt, aracıyla İslahiye yönüne ilerlerken yol kenarında bitkin haldeki kızıl şahini buldu. Kurt, aracına aldığı şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine teslim etti. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl şahinir, görevliler tarafından yapılan ilk kontrollerinde sol kanadında kırık tespit edildi. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilen, kızıl şahinin tedavisinin ardında doğaya salınacağı belirtildi.