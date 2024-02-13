Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru, Nehil Deresi'nde balık avlarken görüntülendi - Son Dakika
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru, Nehil Deresi'nde balık avlarken görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru, Nehil Deresi\'nde balık avlarken görüntülendi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Ünlüce köyü yakınlarındaki Nehil Deresi'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, avladığı balığı yerken görüntülendi. Nehil Deresi yakınlarında yaşayan Burhan Yalçın, su samurlarını nadir görebildiklerini belirtti.

13.02.2024 10:47  Güncelleme: 10:48
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, Nehil Deresi'nde avladığı balığı yerken görüntülendi.

Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Ünlüce köyü yakınlarındaki Nehil Deresi'nde uzun bir aradan sonra, su samuru görüntülendi. Nehil Deresi yakınlarında gezintiye çıkan Burhan Yalçın, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurunu avladığı balığı yerken görüntüledi. Yalçın, Nehil Deresi yakınlarında yaşamalarına rağmen su samurlarını çok nadir görebildiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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