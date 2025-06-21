Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan böcek türü geyik böceği böyle görüntülendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan geyik böceği görüldü.
Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyünde bir vatandaş, bölgede daha önce rastlamadığı türde bir böcek gördü. Hayvanı cep telefonu ile çeken vatandaş, yaptığı incelemede böceğin, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan geyik böceği olduğunu öğrendi. Vatandaş, bir süre böceği görüntüledikten sonra bölgeden ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › Nesli Tükenme Tehlikesindeki Geyik Böceği Görüntülendi - Son Dakika
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