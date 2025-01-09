Nesli Tükenmekte Olan Keçiler Görüntülendi

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Nesli koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü görüntülendi.

Palu ilçesi Arındık köyünde Mikail Yaman, sarp ve yüksek dağlarda yaşamlarını sürdüren çengel boynuzlu dağ keçilerini görüntüledi. Sürü halinde gezen dağ keçileri kısa bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.