Bingöl'ün Yedisu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ailesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karlıova ilçesinde yaşayan Serhat Aksoy, aracıyla Yedisu ilçesi kırsalında seyir halindeyken anne vaşak ve 3 yavrusunu gördü.
Aksoy, vaşakların karların içindeki anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Anne ve yavruları, bir süre karların içinde koştuktan sonra gözden kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Nesli Tükenmekte Olan Vaşaklar Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?