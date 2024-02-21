Nesli Yok Olduğu Düşünülen Örümcek Kuşu Afrika\'da Fotoğraflandı

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Bilim insanları, yaklaşık 20 yıldır görülmeyen ve nesli yok olduğu düşünülen Afrika'ya özgü sarı tepeli örümcek kuşunu fotoğrafladı.

El Paso'daki Texsas Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin araştırma ekibi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Itombwe Dağları'nda sarı tepeli örümcek kuşunu (Prionops alberti) görüntüledi.

Amerika Kuş Koruma Örgütünün listesinde kayıp kategorisinde yer alan ve yaklaşık 20 yıldır görülmeyen örümcek kuşu, Afrika'ya özgü endemik bir kuş türü.

Afrika'nın orta kesimlerinde yaşayan kuş türü, kuş bilimcilerin 6 hafta boyunca yaptığı 120 kilometrelik uzun yürüyüşler sırasında bulundu.

Ekipte yer alan araştırma görevlisi Michael Harvey, örümcek kuşu gibi türlerin yok olmasını önlemek için tropik ormanların korunması gerektiğine işaret etti.