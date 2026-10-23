Netanyahu, 12 Batılı ülkenin ticaret yasağına karşı blokzincirli ekonomi önerdi - Son Dakika
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Netanyahu, 12 Batılı ülkenin ticaret yasağına karşı blokzincirli ekonomi önerdi

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Netanyahu, 12 Batılı ülkenin yerleşimlerle ticareti yasaklama kararının bankacılık sistemini olumsuz etkileyeceği endişesiyle blokzincir dahil alternatif ekonomik yapı istedi. Netanyahu, plan hazırlanmasını istediğini ve ABD yardımlarının artık sürmeyeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı Batılı ülkelerin Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerine getirdiği ticari yaptırımların İsrail ekonomisini olumsuz etkilemesinden endişe ettiğini söyleyerek blokzincir teknolojisi dahil alternatif bir ekonomik modele geçmeleri gerektiğini savundu.

İsrail'deki genel seçime sayılı günler kala Kanal 10 televizyonuna konuşan Netanyahu, 12 Batılı ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere, Fransa ve Kanada'nın aralarında bulunduğu 12 Batılı ülkenin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararının ülkedeki bankacılık sistemini olumsuz etkilemesinden endişe duyduğunu aktaran Netanyahu, "Yaptırımların gelebileceğini idrak etmemiz gerekiyor. Bankacılık kısıtlamaları söz konusu olduğunda, bu yaptırımların etrafından dolanabilecek alternatif bir ekonomik yapı oluşturmanız şart." ifadelerini kullandı.

Blokzincir teknolojisinin, İsrail'in bu tür olası yaptırımları aşmak için değerlendirdiği seçeneklerden "sadece biri" olduğunu belirten Netanyahu, "Bu konuda şimdiden bir plan hazırlanmasını istedim" dedi.

İsrail'in savunma bütçesine aktarılan milyarlarca dolarlık ABD yardımına atıfta bulunan Netanyahu, "Buna alışın, bu yardımlar artık sürmeyecek. Sorun İsrail değil, Amerika'nın değişmiş olması. Bu süreç bitti ve sona erecek; artık sadece bir zaman meselesi" şeklinde konuştu.

12 Batılı ülkeden Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı

Fransa, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, Kanada ve İngiltere dışişleri bakanları, 8 Eylül'de yaptıkları ortak yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararı aldıklarını duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı vurgulanarak, durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği belirtilmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sebep olduğu şiddet olaylarına dikkat çekilen açıklamada, iki devletli çözüm fikrinin korunması gerektiği vurgulanmıştı.

İsrail, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı almıştı.

Kaynak: AA
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