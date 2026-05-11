Netanyahu'dan ABD-İran Krizi için Toplantı
Netanyahu'dan ABD-İran Krizi için Toplantı

11.05.2026 12:35
Netanyahu, ABD-İran müzakerelerindeki gelişmeleri görüşmek üzere güvenlik toplantısı yapacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde patlak veren yeni kriz kapsamında bir güvenlik istişare toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun öğleden sonra ABD-İran müzakerelerindeki son gelişmeleri ele almak için güvenlik şefleriyle toplantı yapacağını yazdı.

Haberde, toplantıya kimlerin katılacağına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Tahran yönetimi, saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını 10 Mayıs'ta arabuluculara iletmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın taslağa verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu öne sürerken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor." ifadesini kullanmıştı.

İsrail basını, İran'ın yanıtının ardından Netanyahu ile Trump'ın görüşeceğini ileri sürmüş, görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
