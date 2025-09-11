Katar saldırısı sonrası Netanyahu\'dan Hamas\'a yönelik yeni tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'a 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısının ardından bir kez daha Hamas liderlerini hedef alacakları tehdidinde bulundu.

HAMAS LİDERLİĞİNİ HEDEF ALACAKLAR

Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilmesinin yıldönümü etkinliğinde konuşan Netanyahu, Hamas liderliğini hedef alacaklarını söyledi.

"SİZE ULAŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR YER YOK"

Netanyahu, 7 Ekim saldırısını gerçekleştirenler için "güvenli liman yok" diyen Netanyahu, "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok." ifadeleriyle Hamas liderlerine saldırı düzenleyecekleri tehdidini yineledi.

Başbakan Netanyahu, dün Katar'ın Hamas yetkililerini sınır dışı etmemesi halinde ülkeye tekrar hedef alacaklarını söylemişti.