Katar saldırısı sonrası Netanyahu'dan Hamas'a yönelik yeni tehdit
Katar saldırısı sonrası Netanyahu'dan Hamas'a yönelik yeni tehdit

Katar saldırısı sonrası Netanyahu\'dan Hamas\'a yönelik yeni tehdit
11.09.2025 20:13
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'a düzenledikleri hava saldırısının ardından Hamas liderlerini bir kez daha hedef alacaklarını duyurdu. Netanyahu, "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'a 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısının ardından bir kez daha Hamas liderlerini hedef alacakları tehdidinde bulundu.

HAMAS LİDERLİĞİNİ HEDEF ALACAKLAR

Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilmesinin yıldönümü etkinliğinde konuşan Netanyahu, Hamas liderliğini hedef alacaklarını söyledi.

"SİZE ULAŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR YER YOK"

Netanyahu, 7 Ekim saldırısını gerçekleştirenler için "güvenli liman yok" diyen Netanyahu, "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok." ifadeleriyle Hamas liderlerine saldırı düzenleyecekleri tehdidini yineledi.

Başbakan Netanyahu, dün Katar'ın Hamas yetkililerini sınır dışı etmemesi halinde ülkeye tekrar hedef alacaklarını söylemişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Katar da bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

