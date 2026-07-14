Netanyahu'dan İran'a Sert Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'dan İran'a Sert Mesaj

14.07.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, İran'a yönelik yeni saldırılara çok daha sarsıcı yanıtlar vereceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ardından Tahran yönetimini doğrudan hedef alarak, İsrail'e yönelik olası bir saldırıya bu kez verecekleri karşılığın "çok daha sarsıcı" olacağını belirtti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, nükleer tesislerin bulunduğu Dimona'da düzenlenen Negev Konferansı'nda İran'ı tehdit ederek, İsrail'in "her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu" öne sürdü.

Netanyahu, İran liderlerine seslenerek, "Bize saldırdığınız takdirde durumun sakin kalacağını sanmayın. Bunun geçmişteki bir olayın tekrarı olacağına güvenmeyin. Çünkü bu kez yaşananların bir tekrarı olmayacak; ki o bile tek başına yeterince güçlüydü. Bu, çok daha sarsıcı, bambaşka bir hesaplaşma olacak." iddiasında bulundu.

"Birinin bize saldırdığı ve bizim de buna sert bir şekilde karşılık vermediğimiz günler geride kaldı." diyen Netanyahu, kendilerine saldıran herkese karşılık vereceklerini ve işlerinin bu olduğunu savundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan İran'a Sert Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran’daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
İsmail Kartal’dan Oğuz Aydın kararı Tek saniye dahi düşünmedi İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi
Shaquille O’Neal’dan Türkiye için flaş itiraf Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf

18:24
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi İşte ilk sözleri
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 18:57:02. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan İran'a Sert Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.