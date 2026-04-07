İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kullanıldığını ileri sürdüğü demiryollarına ve köprülere saldırdıklarını söyledi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırılara ilişkin bilgi paylaştığı kısa video mesajını yayımladı.
İran'da dün nakliye uçaklarını ve onlarca helikopteri saldırı düzenleyerek imha ettiklerini savunan Netanyahu, bugün de Devrim Muhafızları'nın kullandığını iddia ettiği demiryollarına ve köprülere saldırdıklarını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Netanyahu'dan İran Hedeflerine Saldırı Açıklaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?