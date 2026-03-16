Netanyahu'dan Nevruz Mesajı

TEL İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'daki halka hitaben Nevruz mesajı yayımladı.

Netanyahu'nun görüntülü mesajı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki İngilizce ve Farsça hesaplarından paylaşıldı.

İngilizce olarak yaptığı konuşma Farsça altyazıyla yayımlanan Netanyahu, bu yılki Nevruz Bayramı'nın özel bir anlamı olduğunu iddia ederek "Özgürlük dolu bir yıl olsun. Hepinize umut dolu yeni bir başlangıç diliyorum." ifadelerini kullandı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.