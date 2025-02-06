Netanyahu'dan Trump'a Altın Çağrı Cihazı Hediye

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İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a hediye ettiği altın çağrı cihazının fotoğrafını paylaştı.

Başbakanlık Basın Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmede Trump'a altın bir çağrı cihazı hediye ettiği belirtildi.

Söz konusu hediyenin Netanyahu'nun 17 Eylül 2024'te Hizbullah üyelerinin taşıdığı çağrı cihazlarına yönelik saldırı kararını sembolize ettiği kaydedildi.

Netanyahu'nun Trump'a hediye ettiği çağrı cihazının ekranındaki "iki elinizle basın" ibaresi dikkati çekti.

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları patlatılmıştı. Bu saldırılardan bir gün sonra 18 Eylül'de de yine Hizbullah üyelerinin kullandığı telsizler patlatılmıştı.

37 kişinin ölümüne 3 binden fazla kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef alan suikastları başlatmıştı.

İsrail yönetimi, yaklaşık 2 ay sonra saldırının sorumluluğu resmi olarak üstlenmişti.