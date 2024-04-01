İsrailli esirlerin serbest bırakılması seçim kozu olarak kullanılıyor

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerden Itzhak Elgarat'ın kardeşi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esirlerin serbest bırakılmasını seçim kozu olarak kullanmak istediğini belirtti.
Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı'nı eleştiren esirin kardeşi Danny Elgarat, Netanyahu'nun, seçimlere ve görev süresinin dolmasına yakın zamanda başarı algısını oluşturmak için esirlerin bırakılmasını istediğini vurguladı.
Danny Elgarat, "(Netanyahu),seçimlerde bir başarı olarak (lanse etmek uğruna), rehineleri geri getirmek için görev süresinin bitmesini bekliyor." dedi.
Elgarat, "Bu insanların kendi halkı olması Netanyahu'nun hoşuna gitmiyorsa yeni bir ülke, yeni bir halk edinsin. Daha neyi bekliyor? (Netanyahu) denizde kaybolmuş Titanik'in kaptanı. Bize, çok geçmeden Hamas'ı yeneceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.
İsrail'de dün akşam yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı hükümet karşıtı gösterilerin ardından bazı gruplar, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde yüzlerce çadır kurarak burada kalmaya başlamıştı.
Protestocular, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebinde bulunuyor.
Netanyahu'nun üzerindeki baskı artıyor
Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de dahil Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.
Sosyal medyada Netanyahu destekçileri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia eden bazı esir yakınları, esirlerin salıverilmesi için hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde fiziksel saldırıya uğradıklarını da belirtmişti.
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