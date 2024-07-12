Netanyahu, Gazze ateşkesi ve esir takası için yeni taleplerde bulundu - Son Dakika
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Netanyahu, Gazze ateşkesi ve esir takası için yeni taleplerde bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yeni bir ateşkes ve esir takası mutabakatının yeniden gündeme geldiği süreçte taleplerini ağırlaştırması dikkati çekiyor. Netanyahu, Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin tamamının geri getirilmesi gibi hedeflerine ulaşmadan Gazze'ye saldırıların devam edeceğini dile getiriyor. Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgali devam etmesini ve Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafından kalan kısmının İsrail güçlerince kontrol edilmesini isteyen Netanyahu, ayrıca ateşkes olsa dahi Hamas üyelerinin Gazze'nin kuzeyine dönüşüne de karşı olduğunu belirtti. Netanyahu'nun bu talepleri, esir takasını zora sokmaya mı çalıştığı sorusunu gündeme getirdi.

12.07.2024 11:13
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Tel Aviv ile Hamas arasında Gazze'de yeni bir ateşkes ve esir takası mutabakatının yeniden gündeme geldiği süreçte taleplerini ağırlaştırması dikkati çekiyor.

Sık sık siyasi kariyerini korumak için Gazze'deki saldırıları sonlandırmaya yanaşmamakla eleştirilen Netanyahu, taraflar arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası mutabakatına varılması için umutların yeniden yeşerdiği bir dönemde anlaşmayı kabul etmek için yeni talepler ortaya attı.

Netanyahu, uzun zamandır "Hamas'ın yok edilmesi, esirlerin tamamın geri getirilmesi" gibi hedeflerine ulaşmadan Gazze'ye saldırıların devam edeceğini dile getiriyor.

Geçen hafta İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası mutabakatı için yeniden müzakerelerin başlaması üzerine Netanyahu yeni taleplerde bulundu.

Bunlardan en dikkat çekicisi, Gazze'nin Mısır sınır ve buraya açılan Refah Sınır Kapısı'na ilişkin oldu.

Netanyahu, "Philadelphia Koridoru" olarak bilinen Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgali devam etmesini ve Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafından kalan kısmının İsrail güçlerince kontrol edilmesini istedi.

İsrail Başbakanı ayrıca, ateşkes olsa dahi "Hamas üyelerinin" Gazze'nin kuzeyine dönüşüne de karşı olduğunu kaydetti.

Bunlara ek olarak Netanyahu, Gazze'de varılacak ateşkes ve esir takası mutabakatının "savaşın hedeflerini gerçekleştirene kadar İsrail'in yeniden Gazze'ye saldırabilme hakkını güvence altına alması gerektiğini" savundu.

Netanyahu'nun bu talepleri, "İsrail Başbakanı esir takasını zora sokmaya mı çalışıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

İsrail'in Walla sitesinde yer alan haberde, Netanyahu'nun ateşkes ve esir takası mutabakatı için ortaya koyduğu şartları zorlaştırdığına dikkati çekildi.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili Walla'ya verdiği demeçte, "Netanyahu, Hamas'ın zayıflığını kullanarak müzakerelerden mümkün olduğu kadar çok şey elde etmeye çalıştığı için bu sert taleplerde bulundu. Ancak çok ileri gitmesi ve müzakerelerin çökmesi riski var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Refah, Mısır, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Gazze ateşkesi ve esir takası için yeni taleplerde bulundu - Son Dakika

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