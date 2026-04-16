Netanyahu: Geçici Ateşkese Rağmen İkamet Devam Edecek
Netanyahu: Geçici Ateşkese Rağmen İkamet Devam Edecek

16.04.2026 21:51
İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın duyurduğu ateşkesi kabul ettiklerini ancak işgale devam edeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu geçici ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgede kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Netanyahu, yayımladığı video mesajında, Trump'ın duyurduğu Lübnan'da geçici ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, duyurulan ateşkese rağmen Lübnan'da işgal ettikleri bölgede kalmaya devam edeceklerini vurguladı.

İsrail ordusunun işgalini sürdüreceği bölgenin yalnızca 2 Mart öncesinde konuşlu olduğu 5 nokta olmadığını söyleyen Netanyahu, bunun aynı zamanda "Denizden başlayıp Dov Dağı (Şeba Çiftlikleri) ve Hermon Dağı (Cebel eş-Şeyh) yamaçlarına, Suriye sınırına kadar uzanan yaklaşık 10 kilometre genişliğinde" bir bölge olduğunu belirtti.

Netanyahu, ABD'nin başkenti Washington'da iki ülkenin büyükelçileri arasında yapılan toplantıda ele alınan anlaşmayı ilerletmek için 10 günlük ateşkesi kabul ettiklerini ileri sürdü.

Lübnan ile görüşmelerde iki temel taleplerinin olduğunu savunan Netanyahu, bunların Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve sürdürülebilir barış anlaşması olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 24.00'te başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

