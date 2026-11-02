Netanyahu, geniş ulusal hükümet için terörü desteklemeyen partilere el uzattı

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulmasına ilişkin açıklama yaptı. Geniş tabanlı bir hükümet kurmak istediklerini belirten Netanyahu, Ra'am ve Ortak Liste partilerini hedef alarak "Terörü desteklemeyen ve hükümet kurmak isteyen tüm partilerle görüşmeye açığım" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail halkı, terörü destekleyen ve Yahudi devletinin varlığını reddeden Ra'am ve Meşutaf gibi partilere bağımlı bir hükümet istemiyor. İlk günden itibaren geniş bir ulusal hükümet kurmak için elimizi uzattık. Yahudi halkının açık çoğunluğu, Likud'u en büyük parti olarak ve beni de başbakan olarak seçti; bir sonraki hükümeti yönetmem için. Ortaklarımızla ve bunu isteyen, terörü desteklemeyen her parti ile geniş bir hükümet kurmayı hedefliyoruz. Bu konuda diyalog kurmaya açığım."