Netanyahu, Gizli Dosya Davasında İfade Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu, Gizli Dosya Davasında İfade Verecek

26.02.2026 02:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başsavcısı, Netanyahu'yu gizli belgelerin sızdırılması davasında ifade vermeye çağırdı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "gizli dosyaların sızdırılması" davasında ifade vermeye çağrılmasına karar verdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'nun ifade vereceği tarih henüz belirlenmedi.

Netanyahu'nun Başdanışmanı Tzachi Braverman'ın Bild gazetesine sızdırılan gizli belgelerin soruşturmasını engellemeye çalıştığı şüphesiyle açılan davada Netanyahu, ifade vererek ofisinden bilgilerin nasıl elde edildiğine ilişkin soruları yanıtlayacak.

İsrail Başsavcısı, polise dün Netanyahu'yu ifadeye çağırmak için izin verirken gizli bilgilerin sızdırılmadan önce nasıl elde edildiğine dair gizlilik kararı halen sürüyor.

Netanyahu'nun Başdanışmanı Braverman, hassas gizli belgelerin yabancı medyaya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı "engelleme şüphesiyle" gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Netanyahu Sözcüsü Eli Feldstein da yeniden ifade vermeye çağrılmıştı.

"Gizli belgelerin sızdırılması" davası"

Feldstein, 24 Aralık'ta KAN'a verdiği röportajda, Braverman'ın kendisini Gazze saldırıları sırasında gece geç saatlerde gizli bir toplantıya çağırdığını ve Başbakanlık Ofisi aleyhine yürütülen bir güvenlik soruşturmasını engellemek için kendisine bir anlaşma teklif ettiğini ileri sürmüştü.

Braverman, Netanyahu'nun ofisinde hassas dosyaların yönetiminden sorumlu, merkezi ve etkili bir isim olarak biliniyor.

Soruşturma dosyasına göre Feldstein, 2024 yılında Gazze Şeridi'ndeki esir takası müzakereleri sırasında düzenlenen gösterilere karşı kamuoyunu etkilemek amacıyla gizli bir belgeyi Alman gazetesi Bild'e sızdırma girişiminde bulunmuştu.

Feldstein, söz konusu gösterilerin müzakerelere zarar verdiğini ve Hamas'ı güçlendirdiğini savunmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İsrail, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Gizli Dosya Davasında İfade Verecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

01:39
İşte Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
01:36
Son 16’dayız Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
01:21
Barış Yarkadaş’tan “Kabe’de hacılar“ performansı
Barış Yarkadaş'tan "Kabe'de hacılar" performansı
00:10
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
23:43
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 04:26:03. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu, Gizli Dosya Davasında İfade Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.