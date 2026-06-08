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Netanyahu Güvenlik Kabinesini Topluyor

Netanyahu Güvenlik Kabinesini Topluyor
08.06.2026 17:18
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İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'la saldırılar sonrası güvenlik kabinesini toplayacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'la karşılıklı saldırıların ardından akşam güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi.

The Times of Israel gazetesine konuşan ismi açıklanmayan siyasi yetkili, Netanyahu'nun yerel saatle 21.00'de güvenlik kabinesinin tüm üyeleriyle toplantı yapacağını belirtti.

Söz konusu toplantıda, İsrail ile İran arasında gerçekleşen karşılıklı saldırıların ele alınacağı kaydedildi.

Yerel basına konuşan İsrailli yetkililer ise Tel Aviv yönetiminin Beyaz Saray'ın baskısı üzerine İran'a yönelik saldırıları şimdilik durdurduğu ancak nihai kararın henüz verilmediğini ileri sürdü.

Öte yandan İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu Güvenlik Kabinesini Topluyor - Son Dakika

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