Netanyahu: Hamas'a karşı çatışmaların sona ermesine çok az kaldı - Son Dakika
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Netanyahu: Hamas'a karşı çatışmaların sona ermesine çok az kaldı

Netanyahu: Hamas\'a karşı çatışmaların sona ermesine çok az kaldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'a karşı yürütülen yoğun çatışmaların sona ermesine çok az kaldığını belirtti. Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki savaşın yoğun aşamasının sona ermek üzere olduğunu ve İsrail güçlerinin yoğun aşamayı sonlandırmaya çok yaklaştığını söyledi. Ancak Netanyahu, bu durumun Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların tamamen sona ereceği anlamına gelmediğini ve Hamas hedeflerine yönelik mücadelenin devam edeceğini ifade etti.

24.06.2024 14:39
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Pazar günü yaptığı açıklamada, Hamas'a karşı yürütülen yoğun çatışmaların sona ermesine "çok az kaldığını" belirtti.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Pazar günü yaptığı açıklamada, Hamas'a karşı yürütülen yoğun çatışmaların sona ermesine "çok az kaldığını" belirtti.

Netanyahu televizyonda yayımlanan bir söyleşide, " Refah'taki savaşın yoğun aşamasının sona ermek üzere olduğunu" ve İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin tamamında "yoğun aşamayı" sonlandırmaya "çok yaklaştığını" söyledi.

Öte yandan Netanyahu, bunun Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmaların sona ereceği anlamına gelmediğini ve "Hamas hedeflerine yönelik mücadelenin devam edeceğini" söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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