Netanyahu, Refah'a saldırı planını yeniden dile getirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hollandalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yoğunlukta olduğu Refah'a saldırı planını yeniden dile getirdi.
The Times of Israel'in haberine göre Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.
Netanyahu, İsrail'in hedeflerini gerçekleştirmesi için ordunun Refah'a yapacağı saldırının "zafer için kilit role sahip olduğunu" öne sürdü.
Filistin devletinin tanınmasına karşı çıkan Netanyahu, bu durumun Hamas'ın zaferi olacağını iddia etti.
Netanyahu, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğini kesmesinden ötürü Rutte'ye teşekkür ederek, Hollanda'ya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden açılan insani deniz koridoruna katılma çağrısı yaptı.
Hollanda Başbakanı'nın İsrail'in ardından Mısır'ı ziyaret edip Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesi bekleniyor.
İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilerin son sığınağı Refah
Gazze Şeridi'nin en güneyinde Mısır sınırında yer alan, 7 Ekim 2023 öncesinde yaklaşık 280 bin kişinin yaşadığı Refah kentinin nüfusu, İsrail'in saldırılarıyla yerinden ettiği Filistinlileri "güvenli olduğunu" ileri sürdüğü Gazze'nin güneyine gitmeye mecbur bırakması nedeniyle 1,5 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
İsrail ordusunun 159 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.
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