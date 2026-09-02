Netanyahu, İran rejimini devirmek için çalıştıklarını söyledi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile savaşın henüz bitmediğini belirterek, İran'da yönetimin düşeceğini öne sürdü. Netanyahu, zayıfladığını savunduğu İran yönetimini devirmek için tüm sistemlerin çalıştığını iddia etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile savaşın henüz bitmediğini ve "İran'da yönetimin düşeceğini" öne sürdü.
İsrail'de yayın yapan i24 televizyon kanalına konuşan Netanyahu, İran ile çatışmaların yeniden başlayabileceği imasında bulundu.
"İran ile işimiz henüz bitmedi." diyen Netanyahu, zayıfladığını savunduğu İran yönetimini devireceklerini iddia etti.
Netanyahu, "Yönetimim altındaki tüm sistemlerimiz (İran'da) rejimi devirmek ve onu yenmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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