Netanyahu, Lübnan'daki Yıkımları Paylaştı
Netanyahu, Lübnan'daki Yıkımları Paylaştı

06.05.2026 11:07
İsrail ordusunun Lübnan'daki ev yıkımlarını övünen Netanyahu, Hizbullah'ı hedef aldıklarını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altında tuttukları Lübnan'ın güneyinde ordunun çok sayıda evi patlatarak yerle bir ettiği anların görüntülerini paylaştı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ordunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği yıkıma ilişkin görüntüleri paylaşan Netanyahu, Hizbullah'ın altyapısını hedef aldıklarını öne sürdü.

Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü yıkımla övündü.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nin Refah, Beyt Hanun kentleri ve diğer bölgelerinde yarattıkları yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde gerçekleştireceklerini, "Gazze modelini" uygulayacaklarını söylemişti.

Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu ve sürgün emirleriyle boşaltılan 55 köy ve belde bulunduğunu kaydeden İsrail ordusu, söz konusu köy ve beldeleri yıkmaya devam edeceğini ve sivillerin geri dönüşüne izin vermeyeceğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
