Netanyahu, Macaristan Başbakanı ile Görüştü
Netanyahu, Macaristan Başbakanı ile Görüştü

15.04.2026 17:39
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni Macar Başbakanı Magyar ile ilişkileri sürdürme niyetini görüştü.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Macaristan'ın seçilmiş Başbakanı Peter Magyar ile görüştüğü, görüşmede, "Magyar'ın, iki ülke arasındaki yakın ilişkileri sürdürme niyetini vurguladığı ve Netanyahu'yu 'Macar Ayaklanması'nın 70'nci yıl dönümü anma törenine davet ettiği" bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu ile Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar'ın, kısa süre önce bir tanışma görüşmesi gerçekleştirdiği" duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan Binyamin Netanyahu ve seçilmiş Macaristan Başbakanı Péter Magyar, kısa süre önce sıcak bir tanışma görüşmesi gerçekleştirdi. Seçilmiş Macaristan Başbakanı Magyar, Macaristan ile İsrail arasındaki yakın ilişkileri sürdürme niyetinde olduğunu belirtti ve hatta Başbakan Netanyahu'yu 'Macar Ayaklanması'nın 70'nci yıldönümünü anma törenine katılmaya davet etti."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Netanyahu, Macaristan Başbakanı ile Görüştü - Son Dakika

SON DAKİKA: Netanyahu, Macaristan Başbakanı ile Görüştü - Son Dakika
