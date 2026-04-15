Netanyahu, Macaristan Başbakanı ile Görüştü

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Macaristan'ın seçilmiş Başbakanı Peter Magyar ile görüştüğü, görüşmede, "Magyar'ın, iki ülke arasındaki yakın ilişkileri sürdürme niyetini vurguladığı ve Netanyahu'yu 'Macar Ayaklanması'nın 70'nci yıl dönümü anma törenine davet ettiği" bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu ile Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar'ın, kısa süre önce bir tanışma görüşmesi gerçekleştirdiği" duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan Binyamin Netanyahu ve seçilmiş Macaristan Başbakanı Péter Magyar, kısa süre önce sıcak bir tanışma görüşmesi gerçekleştirdi. Seçilmiş Macaristan Başbakanı Magyar, Macaristan ile İsrail arasındaki yakın ilişkileri sürdürme niyetinde olduğunu belirtti ve hatta Başbakan Netanyahu'yu 'Macar Ayaklanması'nın 70'nci yıldönümünü anma törenine katılmaya davet etti."