Netanyahu'nun Duruşma Talebi Reddedildi

06.05.2026 00:55
İsrail mahkemesi, Netanyahu'nun duruşma saatinin değiştirilmesi isteğini güvenlik gerekçesiyle reddetti.

İsrail'de mahkeme, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun devam eden yolsuzluk davasındaki duruşmanın başlangıç saatinin "güvenlik meselesi" gerekçesiyle değiştirilmesi ve duruşma süresinin kısaltılması talebini reddetti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, Başbakan'ın "1000 numaralı" yolsuzluk davası kapsamındaki ifadesine saat 09.30 yerine öğlen 12.30'da başlanmasını ve 16.00'da bitirilmesini talep etti.

Hadad, duruşma süresinin kısaltılması için Netanyahu'nun "güvenlikle ilgili programını" gerekçe gösterdi.

Mahkeme Başkanı Rivka Friedman Feldman ise duruşma saatinin değiştirilmesine yönelik yeterli sebep olmadığı gerekçesiyle söz konusu talebi reddetti.

Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, yaklaşık 2 ay aradan sonra 27 Nisan'da yapılması planlanan duruşması, başlamasına bir saat kala "güvenlik" gerekçesiyle iptal edilmişti.

Netanyahu, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a başlattıkları saldırıların ardından dün ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. İsrail Başbakanı, en son 24 Şubat'ta hakim karşısına gelmişti.

Netanyahu, ABD ile İran arasında ateşkese varılmasının ardından geçen 2 haftada "güvenlik" gerekçesiyle duruşmaların ertelenmesini talep etmiş, talebi mahkeme tarafından kabul edilmişti.

Öte yandan, Netanyahu hakkındaki suçlamalar sadece yolsuzlukla sınırlı değil.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 599'a ulaştı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 823 kişinin öldürüldü, 2 bin 308 kişi yaralandı, enkaz altından ise 763 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA

