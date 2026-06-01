Netanyahu'nun Duruşma Talebi Reddedildi

01.06.2026 12:02
İsrail mahkemesi, Başbakan Netanyahu'nun duruşmadan erken ayrılma talebini reddetti.

İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasına ilişkin bugün görülen duruşmanın erken bitirilmesi talebini reddetti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu Savunma Bakanlığı bünyesinde yapılacak bir törene katılmak için duruşmadan erken ayrılmayı talep etti.

Ancak mahkeme heyeti başkanı Hakim Rivka Friedman-Feldman, Netanyahu'nun talebini geri çevirdi.

Mahkemenin daha önce yaşanan gecikmeleri telafi etmek için programını defalarca esnettiğini belirten Hakim Feldman, acil bir güvenlik durumu olmadığı sürece duruşmaların planlandığı şekilde devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan mahkeme heyeti, Netanyahu'nun törene katılabilmesi için öğle arasını yalnızca 30 dakika uzatmayı kabul etti.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA

