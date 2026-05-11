Netanyahu'nun Duruşması Erken Sonlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'nun Duruşması Erken Sonlandı

11.05.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargı duruşması, 'güvenlik' gerekçesiyle planlanandan erken bitti.

İsrail'de yolsuzlukla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun duruşmasının bitiş saati, "güvenlik ve diplomatik" gerekçelerle planlanandan erkene alındı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun bugünkü ifade verme işleminin planlanandan 3,5 saat erken sona erdiğini belirtti.

Mahkeme, "güvenlik ve diplomatik" gerekçelerle duruşmanın bitiş saatinin erkene alındığını bildirdi.

Geçen hafta da Netanyahu'nun duruşmalarından biri "güvenlik" gerekçesiyle tamamen iptal edilmiş, ikisinin ise süresi kısaltılmıştı.

İsrail basını, Netanyahu'nun ABD-İran müzakerelerine ilişkin öğleden sonra güvenlik istişare toplantısı düzenleyeceğini aktarmıştı.

Netanyahu, yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talep etmeyeceğini söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'dan Kasım 2025 sonunda talepte bulunmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Duruşması Erken Sonlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı 2 tonu 1 saatte tükendi Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi
Kazayı gören gözlerine inanamadı Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı Kazayı gören gözlerine inanamadı! Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Acı haberi Barcelona duyurdu El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak

13:20
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer
Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
12:58
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:40
Eski eşe sokak ortasında infaz Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
Eski eşe sokak ortasında infaz! Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 13:28:33. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu'nun Duruşması Erken Sonlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.