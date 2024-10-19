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Netanyahu'nun Evi Hedef Alındı

İsrail ordusu, Netanyahu'nun Kayserya'daki evine yönelik İHA saldırısını 'Sayyad 107' ile tespit etti.

19.10.2024 21:47
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İsrail ordusunun yaptığı ön incelemede Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kayserya'daki evini hedef alan insansız hava aracının (İHA) takibi ve düşürülmesi zor "Sayyad 107" tipi İHA olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kanal 12 Televizyonunun haberinde, olayla ilgili yapılan ön incelemede Netanyahu'nun evine saldırının "Sayyad 107" tipi İHA ile düzenlendiğinin ortaya çıktığı kaydedildi.

Söz konusu İHA'nın, 13 Ekim'de Hayfa kentinin güneyindeki askeri üssü vuranla aynı model olduğu aktarıldı.

İncelemede, saldırıda 3 İHA'nın fırlatıldığı, ikisinin etkisiz hale getirildiği, takip sırasında diğeriyle bağlantının kesildiği, bu İHA'nın, irtifası nedeniyle izlenmesi ve düşürülmesinin zor olduğu ifade edildi.

Uçuş menzili 100 kilometre, kanat açıklığı 1,5-2 metre olan Sayyad 107'nin, istihbarat toplama ve hücum görevi yapan taktik bir İHA olduğu, daha önce de İsrail hava sahasını defalarca ihlal ettiği ve hasara neden olduğu bilgisi verildi.

Bugün, Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı, kimsenin yaralanmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen bir evde kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği evle Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan konutunun görüntüsünün uyumuna dikkati çekmişti.

Hizbullah'tan henüz Netanyahu'nun evini hedef alan İHA saldırısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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