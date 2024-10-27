Netanyahu'nun Evi İçin 2 Milyar Şekel Talep - Son Dakika
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Netanyahu'nun Evi İçin 2 Milyar Şekel Talep

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun evinin korunması için 2 milyar şekel talep etti.

27.10.2024 23:46
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İsrail Başbakanlık Ofisinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hayfa yakınlarındaki Kayserya'daki evinin bulunduğu bölgenin korunması için 2 milyar şekel (yaklaşık 528 bin dolar) talep ettiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Lübnan Hizbullahı tarafından 19 Ekim'de insansız hava aracıyla (İHA) yapılan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evini hedef alan saldırısı sonrasında Başbakanlık, evin bulunduğu bölgenin korumasını güçlendirmeye karar verdi.

Netanyahu'nun Kayserya'daki evinin korunması amacıyla alınacak önlemler için İsrail Başbakanlık Ofisinin 2 milyar şekel "acil talepte bulunduğu" aktarıldı.

Netanyahu'nun evine İHA saldırısı

Lübnan'dan fırlatılan İHA, İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı iddia edilen açıklamada, detaylı bilgi verilmemişti.

Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen bir evde kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği ev ile Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan hanesinin görüntüsünün uyumuna dikkati çekmişti.

Hizbullah 22 Ekim'de Netanyahu'nun konutunu hedef alan İHA saldırısını üstlendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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