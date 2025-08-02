Netanyahu'nun Gazze Kararı Erteleniyor - Son Dakika
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Netanyahu'nun Gazze Kararı Erteleniyor

02.08.2025 11:31
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CNN, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılara dair kararını görüş ayrılıkları nedeniyle ertelediğini bildirdi.

ABD'li yayın kuruluşu CNN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılara yönelik kararını haftaya vereceğini öne sürdü.

CNN'in İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, normalde bu hafta Gazze konusunda karar vermesi beklenen Netanyahu, kararını gelecek haftaya erteledi.

Bunun nedeninin Gazze'ye saldırılar konusunda Netanyahu hükümeti içindeki görüş ayrılıkları olduğunu belirten kaynaklar, masada iki seçenek olduğunu aktardı.

Bu seçeneklerden birisinin Hamas'ın anlaşmaya yanaşmaması durumunda, Gazze ve diğer şehirlerin kuşatılması iken diğer seçeneğin ise "Gazze'yi almak" olduğunu ileri süren kaynaklar, İsrailli bakanların farklı seçenekleri desteklediğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Gazze Kararı Erteleniyor - Son Dakika

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