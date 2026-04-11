Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'nun ifadesi güvenlik gerekçesiyle ertelendi

11.04.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, yolsuzluk davası ifadesinin ertelenmesini talep etti.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davası kapsamında pazar günü alınması planlanan ifadesinin "bölgedeki güncel güvenlik durumu gerekçeleriyle" ertelenmesini talep etti. İran ve ABD arasında varılan ateşkes, İsrail'de olağanüstü halin kaldırılması ve Netanyahu'nun davasının görülmesinin önünü açmıştı.

Jerusalem Bölge Mahkemesi'ne dün sunulan dilekçede, İran savaşı sırasında alınan olağanüstü hal kararının çarşamba günü ilan edilen geçici ateşkes nedeniyle kaldırıldığı ve duruşmaların pazar günü yeniden başlamasının öngörüldüğü hatırlatıldı. Netanyahu'nun avukatı, savunma tarafının aslında bir tanığın ifadesinin dinlenmesine devam etmeye hazır olduğunu, ancak Başbakanın bizzat ifade veremeyeceğini bildirdi.

Dilekçede, "İsrail Devleti'nde ve son dönemde tüm Orta Doğu'da yaşanan dramatik gelişmelerle bağlantılı gizli güvenlik ve diplomatik nedenler nedeniyle, Başbakan en az iki hafta süreyle bu yargılamada ifade veremeyecektir" denildi.

İsrail medyasında Netanyahu'nun erteleme talebine gerekçe oluşturan gizli ayrıntıları içeren mühürlü bir zarfın da mahkemeye sunulduğu, savcılığın yanıtının ardından mahkemenin karar vereceği belirtildi.

2019'da başlayan soruşturmaların ardından rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla hakkında dava açılan Netanyahu tüm suçlamaları reddediyor. 2020'de başlayan ve hapis cezasıyla sonuçlanma ihtimali bulunan dava, bölgesel çatışmalar nedeniyle defalarca ertelendi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:03:53. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.