Netanyahu'nun kabinesi, esir takasını sabote etti - Son Dakika
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Netanyahu'nun kabinesi, esir takasını sabote etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesindeki aşırı sağcı kanadın baskısı nedeniyle Tel Aviv ile Hamas arasında yapılan esir takasını sabote ettiği belirtildi. Netanyahu'nun müzakereleri sabote etmek için yeni şartlar ortaya attığı ve koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı bakanın baskısıyla hareket ettiği ifade edildi.

16.07.2024 19:07
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesindeki aşırı sağcı kanadın baskısı nedeniyle Tel Aviv ile Hamas arasında dolaylı müzakereleri yapılan esir takasını sabote ettiği belirtildi.

Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatına varılması için yapılan müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu kaynaklar, Hamas'ın müzakerelerde "büyük tavizler" verdiğini ileri sürdü. Olası bir mutabakatın ilk aşamasında Hamas'ın 18 İsrailli esiri serbest bırakmayı önerdiği, Tel Aviv tarafının ise bu sayının 33'e çıkarılmasına ısrar ettiği ifade edildi.

Müzakereler devam ederken Netanyahu'nun olası esir takası mutabakatı için 2 yeni şart daha ortaya atmasına dikkati çekildi.

Bunlardan ilki "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki İsrail askerlerinin geri çekilmeyeceği şartı olarak öne çıkıyor.

Netanyahu'nun diğer şartı ise Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmeyeceği açıklaması oldu.

Söz konusu kaynaklar, Netanyahu'nun bu şartları ortaya atarak, esir takası müzakerelerini sabote ettiğini ifade etti.

Kaynaklar, Netanyahu'nun esir takası müzakerelerini koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in baskısı nedeniyle sabote ettiği yorumunda bulundu.

Gazze'ya saldırıların devam etmesini isteyen Ben-Gvir, sık sık Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden ayrılma tehdidinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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