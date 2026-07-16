Netanyahu'nun Koltuğu Tehlikede - Son Dakika
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Netanyahu'nun Koltuğu Tehlikede

16.07.2026 16:49
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Hamas'ın saldırısından sonra Likud içinde Netanyahu'nun görevden alınması için baskı arttı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi milletvekili Dan Illouz, Hamas'ın 7 Ekim'deki "sürpriz" saldırısının ardından parti grubunun en az üçte birinin Netanyahu'nun görevden alınması için çalıştığını açıkladı.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetine yönelik eleştirileriyle tanınan milletvekili Illouz, Yedioth Ahronot gazetesinin "120 VeAhat" podcast programında, 7 Ekim sonrası parti içinde ortaya çıkan liderlik tartışmalarına ilişkin konuştu.

7 Ekim'i takip eden haftalarda parti içinde Netanyahu'nun liderliğinin tartışılmaya başladığının altını çizen Illouz, "O dönem Likud meclis grubunun en az üçte biri, İsrail'in geleceği için liderliğin değişmesi gerektiğinin farkındaydı." dedi.

Illouz, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlaması nedeniyle Netanyahu'yu koltuğundan indirme girişimini bir erken seçimle değil, İsrail Meclisinde yapılacak bir güvensizlik oylamasıyla gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Yeterli sayıda milletvekilinin plana destek vermesine rağmen Netanyahu'yu parti koltuğundan indirme girişiminin neden başarılı olamadığına ilişkin ise Illouz, "Tek sebep, potansiyel lider adaylarının Netanyahu'nun yerine kimin geçeceği konusunda kendi aralarında uzlaşamamasıydı." ifadesini kullandı.

Likud içinde Netanyahu'nun görevden alınması için organize bir çaba olup olmadığına ilişkin soruya "Kesinlikle vardı." yanıtını veren Illouz, söz konusu girişimlerin, parti içi seçimlerde daha önce Netanyahu'ya rakip olan Gideon Saar'ın Eylül 2024'te koalisyona katılmasıyla son bulduğunu söyledi.

"Bu hamle, parti içi dengeleri değiştirerek liderlik mücadelesini çıkmaza soktu." diyen Illouz, o dönem parti içi muhalefetin önde gelen bazı milletvekillerinin bugün ön seçimlerde destek kazanabilmek amacıyla Netanyahu'ya en yakın isim olmak için yarıştığını da savundu.

Illouz, İsrail'de 7 Ekim'in sorumluluğunun yalnızca orduya yüklenmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak "Netanyahu çok uzun süredir başbakanlık koltuğunda oturuyor ve bu hatalar, yılların getirdiği bir birikimin sonucudur." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, muhalefetin taleplerine rağmen 7 Ekim 2023'te yaşananlara ilişkin bağımsız ve kapsamlı bir devlet soruşturma komisyonu kurmaya yanaşmıyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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