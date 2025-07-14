Netanyahu'nun Öfkesi: Refah'taki Plan Tartışması

İsrail ordusunun Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesinin ilk adımı olarak değerlendirilen Refah kentinde sözde "insani yardım kentinin" kurulmasının bir yıldan uzun süreceğini değerlendirmesinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu öfkelendirdiği bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Netanyahu, askeri yetkililer ve bazı bakanlarla Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin pazar akşamı yaptığı güvenlik toplantısında Refah kentine kurulması planlanan ve uluslararası toplumdan "toplama kampı" diye tepkilerin geldiği sözde "insani yardım kentini" ele aldı.

Ordu yetkilileri, toplantı esnasında Refah kentinde 600 bin Filistinli için kurulacak devasa çadır kentin hazır olmasının bir yılı geçeceği değerlendirmesini sundu.

Netanyahu ise ordu temsilcilerinin değerlendirmesine öfkelenirken kendisine "daha gerçekçi" bir zaman çizelgesi sunmalarını istedi.

İsrail basınındaki haberlere göre, 10-15 milyar dolar maliyete çıkması beklenen çadır kent için Netanyahu, "daha çabuk, daha ucuz ve daha pratik olması gerektiğini" savunarak, ordu yetkililerinden geliştirilmiş bir plan sunmasını talep etti.

Güvenlik toplantısına katılan bakanlar ise orduyu sözde "insani yardım kenti" kurulmasını sabote etmek için gerçekçi olmayan bir plan sunmakla suçladı.

İsrail ordusunun plana itiraz ettiği iddiası

İsrail ordusunun Refah kentinde "insani yardım kenti" adı altında "toplama kampı" kurma planına itiraz ettiği ileri sürülmüştü.

Haaretz'e konuşan üst düzey askeri yetkililer, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereler sürerken Refah kentinde "insani yardım kenti" adı altında toplama kampı kurma planını hayata geçirmenin ordu için mümkün olmadığını ifade etmişti.

Müzakere edilen anlaşmanın detaylarının henüz belli olmaması, Refah kentini Gazze'nin geri kalanından ayıran Morag Koridoru da dahil olmak üzere ordunun belirli alanlardan çekilmesi ihtimalinin planı zorlaştıracağını belirten yetkililer, işgal ettikleri bölgelerde ateşkes sırasında faaliyet göstermenin ne ölçüde mümkün olacağını kestiremediklerini kaydetmişti.

Netanyahu hükümeti, Filistinlileri sürgün planında ısrar ediyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürgün amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı.

Bölgeye taranarak giren Filistinlilerin bir daha Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine dönemeyeceğine dikkati çeken Katz, bunun Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altına başka ülkelere sürgün edilmesi amacını hayata geçirmek adına "İsrail için çok önemli" olduğuna işaret etmişti.

Uluslararası hak örgütleri, İsrail'in Filistinlileri namlu ucunda, insani yardımı tekeline alarak bu bölgeye toplamasının "insani yardım kenti" değil "toplama kampı" olacağı eleştirisini yöneltmişti.