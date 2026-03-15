Netanyahu'nun Ölüm İddiaları Yalanlandı
Netanyahu'nun Ölüm İddiaları Yalanlandı

15.03.2026 00:32
İsrail Başbakanlığı, Netanyahu'nun öldüğüne dair iddiaları yalanlayarak, Başbakanın iyi olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı.

AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi'ne, sosyal medyada artan "Netanyahu'nun öldürüldüğü" iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sordu.

İsrail Başkanlık Ofisi'nden verilen yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesine yer verildi.

Netanyahu'nun 13 Mart'ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, söz konusu iddialara dayanak gösterilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

