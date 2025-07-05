Netanyahu'nun Sözcüsü Omer Dostri Görevden Alındı - Son Dakika
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Netanyahu'nun Sözcüsü Omer Dostri Görevden Alındı

05.07.2025 19:20
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Başbakan Netanyahu'nun sözcüsü Omer Dostri, Sara Netanyahu ile anlaşmazlıklar sonrası görevden alındı.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri'nin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ile uzun süredir yaşadığı anlaşmazlıkların ardından görevden alındığı öne sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonuna konuşan kaynaklar, geçen yıl ağustos ayından bu yana Başbakanlık Sözcüsü olan Dostri'nin, görev süresi boyunca birden çok kez Sara Netanyahu ile sözlü tartışma yaşadığını belirtti.

Haberde, Sara Netanyahu'nun devlet işlerine sık sık karıştığı belirtilirken Başbakanlık Askeri Sekreteri Tümgeneral Roman Goffman'ın göreve atanmasından önce uzun bir ön görüşme yaptığı hatırlatıldı.

İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Maliye ile Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 2023'te İsrail mahkemesine verdiği bir ifadede, Sara Netanyahu'nun sık sık siyasi ve mesleki atamalara müdahale ettiğini söylemişti.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan Başbakan Netanyahu'ya yakın kaynaklar ise görevden alma kararının Sara Netanyahu ile ilgisinin olmadığını ancak Başbakan'ın Dostri'nin performansından memnun olmadığını öne sürdü.

Netanyahu'nun Dostri'yi azarladığı iddiası

İsrail devlet televizyonu KAN ise görevden alındığını bildirdiği Dostri'nin Ekim 2024'te İran'a gerçekleştirilen saldırılara ilişkin güvenlik toplantılarının fotoğraflarını izinsiz şekilde basına dağıttığını aktardı.

Netanyahu'nun, daha önce Washington'a düzenlediği son diplomatik ziyaret de dahil olmak üzere Dostri'yi davranışları nedeniyle birçok kez azarladığı kaydedildi.

Başbakanlık Ofisinden iki hafta önce yapılan açıklamada, yoğun iş yükü nedeniyle Ziv Agmon'un sözcü olarak atandığı bildirilmişti.

Omer Dostri, Başbakanlık Sözcülüğü görevini geçen yıl ağustos ayından bu yana yürütüyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Sözcüsü Omer Dostri Görevden Alındı - Son Dakika

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