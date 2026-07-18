Netanyahu'nun Tutuklanma Durumu - Son Dakika
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Netanyahu'nun Tutuklanma Durumu

18.07.2026 18:53
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New York Belediye Başkanı Mamdani, Netanyahu'nun BM toplantılarında tutuklanıp tutuklanmayacağını değerlendirdi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararınca tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz, ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız." ifadesini kullandı.

Mamdani, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, Netanyahu'nun eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi durumunda UCM kararınca tutuklanıp tutuklanmayacağı sorusunu yanıtladı.

Mamdani, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun tutuklanma ihtimalinin tekrar sorulması üzerine ise Mamdani, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz, ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız." dedi.

Mamdani, yasaların neye izin verip neye vermediği sorusuna, "Bu konuda hukuk ekibimizle görüşmelerimiz sürüyor." yanıtını verdi.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, New York, Güncel, Dünya, Son Dakika

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