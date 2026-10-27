Netanyahu, Raam'ı seçimi çalmakla suçlayıp üç temsilcisinin gözaltına alındığını duyurdu - Son Dakika
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Netanyahu, Raam'ı seçimi çalmakla suçlayıp üç temsilcisinin gözaltına alındığını duyurdu

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Netanyahu, Raam\'ı seçimi çalmakla suçlayıp üç temsilcisinin gözaltına alındığını duyurdu
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İsrail'de 1977'den bu yana en yüksek katılımın görüldüğü seçimde Netanyahu, Raam'ı seçimi çalmaya çalışmakla itham etti. Netanyahu, Raam'ın güneyde nakit dolu zarflarla gözaltına alınan üç temsilcisinin bulunduğunu duyurdu; seçim kurulları soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

İsrail'de, tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği seçimlere katılım, yaklaşık 50 yılın en üst seviyesinde oldu. Bu arada Netanyahu seçime katılan Arap partisi Raam'ı, "seçimi çalmaya" çalışmakla itham etti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinde halkın sandığa gittiği gün Arap partilerine sert biçimde saldırdı. Bu partileri "seçimi çalmaya" çalışmakla suçlayan Netanyahu, Arap kökenli İsraillilerin partisi Birleşik Arap Listesi'nin (Raam) üç üst düzey temsilcisinin ülkenin güneyinde, içi nakit para dolu zarflarla gözaltına alındığını duyurdu.

Seçim kurulları ise söz konusu kişilerin "sandık merkezlerine ulaşmadan" evlerinin yakınında yakalandığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ise, "Ülke genelinde bu türden benzer bir olay yaşanmadı, bu münferit bir olaydı" ifadesi kullanıldı.

İsrail'de seçmenler Salı günü, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırıdan bu yana ilk kez sandık başına gidiyor. Gözlemciler, seçimin derinden bölünmüş ülkede yön belirleyici olacağını öngörüyor.

Uzun yıllardır başbakanlık yapan Netanyahu liderliğindeki sağ blok ile merkez sağdaki muhalefet siyasetçisi Gadi Eisenkot'un başında olduğu blok arasında başa baş bir yarış bekleniyor.

Raam nispeten küçük bir parti olmasına rağmen, sonuçların beklendiği kadar yakın çıkaması halinde muhalefetin öncülüğünde kurulacak bir koalisyonda belirleyici bir rol oynayabileceği ifade ediliyor.

Başbakan Netanyahu, eşi Sara Netanyahu ile birlikte Kudüs'te oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, İsraillilere "doğru" oy verme çağrısı yaptı.

Son 49 yılın en yüksek katılımı

Merkez Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre seçimde 1977'den bu yana en yüksek katılım oranı kaydedildi. Yerel saatle 12: 00'ye kadar seçmenlerin yüzde 31,5'i oy kullandı.

Tel Aviv ve Arap nüfusun çoğunlukta olduğu Taybe'de, birçok sandık merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştuğu aktarıldı.

Netanyahu'nun en önemli rakibi olan Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da seçmenleri sandığa çağırdığı kısa konuşmasında, "İsrail'de değişim rüzgarı esiyor" dedi.

İsrail medyasının haberlerine göre yurt dışında yaşayan 70 bin İsrailli de oy kullanmak için ülkeye geldi.

Seçim, ülkenin iç siyasi ve toplumsal yönelimi açısından bir kader seçimi olarak nitelendiriliyor. Uzmanlar ise Filistin politikasında belirgin bir değişiklik beklemiyor.

AFP,dpa/ ET,BÜ

Kaynak: Deutsche Welle
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