Netanyahu: Refah'a gireceğiz ve kesin zafere ulaşacağız - Son Dakika
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Netanyahu: Refah'a gireceğiz ve kesin zafere ulaşacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridinin güneyinde 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a olası kara saldırısına ilişkin, 'Refah'a gireceğiz ve kesin zafere ulaşacağız.' dedi. Netanyahu, Yahudilik inancına göre kutsal Purim Bayramı münasebetiyle bir polis karakolunu ziyaret ederek, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki Yahya Sinvar'ı ortadan kaldıracaklarını söyledi.

24.03.2024 22:25  Güncelleme: 22:27
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridinin güneyinde 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a olası kara saldırısına ilişkin, "Refah'a gireceğiz ve kesin zafere ulaşacağız." dedi.

İsrail Hükümeti Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu, Yahudilik inancına göre kutsal Purim Bayramı münasebetiyle bir polis karakolunu ziyaret etti.

Netanyahu, Tevrat inancına göre Yahudilerin Purim Bayramı'nda yendiği İran Kralı Ahaşveroş'un veziri Haman'a gönderme yaparak, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki Yahya Sinvar'ı ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Başbakan Netanyahu, modern İran'ın Yahudilerin devletini yok etmeye çalıştığını iddia etti.

Uluslararası kamuoyunun itirazlarına rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah'a beklenen saldırı konusuna da değinen Başbakan Netanyahu, "Refah'a gireceğiz ve kesin zafere ulaşacağız." dedi.

Başbakan Netanyahu'nun açıklamaları, Gazze Şeridi'nin Refah bölgesindeki son durumu ve alternatif planlamalarla ilgili görüşmeler amacıyla İsrail heyetinin ABD'de görüşmeler yapması gündemdeyken geldi.

Netanyahu, 22 Mart'ta Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından, Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Refah'a girmeden Hamas'a karşı zafer kazanamayacaklarını, bunu ABD'nin desteğiyle yapmayı umduklarını ama zorunda kalırlarsa tek başına yapacaklarını" söylemişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: Refah'a gireceğiz ve kesin zafere ulaşacağız - Son Dakika

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